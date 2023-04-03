Президент Азербайджана принял замминистра иностранных дел и международного сотрудничества Италии

3 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Эдмондо Чириелли.

3 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.

Как сообщает Report, отметив, что азербайджано-итальянские отношения успешно развиваются, глава государства в этой связи подчеркнул важность взаимных визитов. Он расценил визиты в нашу страну с начала текущего года по настоящее время трех министров Италии, а также сегодняшний визит заместителя министра как показатель очень высокого уровня двусторонних связей.

Отметив, что отношения между нашими странами развиваются в плоскости стратегического партнерства, президент Ильхам Алиев сказал, что значительная их часть связана с энергетической сферой, подчеркнул, что шаги, направленные на энергетическую безопасность Европы, еще больше укрепляют азербайджано-итальянское сотрудничество.

Напомнив также, что Италия является первым торговым партнером нашей страны, глава государства сказал, что основную часть товарооборота составляет экспорт нефти и газа из Азербайджана. В этом контексте он отметил необходимость принятия дополнительных мер по расширению структуры двустороннего сотрудничества.

Информируя о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и мирной повестке дня, президент Ильхам Алиев довел до внимания, что сразу после Второй Карабахской войны наша страна выступила с предложениями о подписании мирного договора с Арменией.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что визит Эдмондо Чириелли в нашу страну будет продуктивным.

Подчеркнув, что азербайджано-итальянские отношения имеют тысячелетнюю историю, Эдмондо Чириелли сказал, что корни наших связей уходят даже в античный период. Отметив, что Азербайджан является очень важной страной для Италии, гость указал на стратегическое значение нашей страны с точки зрения стабильности на Южном Кавказе, подчеркнул, что Азербайджан проводит независимую и суверенную политику в регионе. Заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии заявил, что, наряду с политическими связями, особое значение имеет также сотрудничество в экономической сфере.