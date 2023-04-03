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Президент Азербайджана принял замминистра иностранных дел и международного сотрудничества Италии

Президент Азербайджана принял замминистра иностранных дел и международного сотрудничества Италии 3 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Эдмондо Чириелли.
Внешняя политика
3 апреля 2023 г. 12:54
Президент Азербайджана принял замминистра иностранных дел и международного сотрудничества Италии

3 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.

Как сообщает Report, отметив, что азербайджано-итальянские отношения успешно развиваются, глава государства в этой связи подчеркнул важность взаимных визитов. Он расценил визиты в нашу страну с начала текущего года по настоящее время трех министров Италии, а также сегодняшний визит заместителя министра как показатель очень высокого уровня двусторонних связей.

Отметив, что отношения между нашими странами развиваются в плоскости стратегического партнерства, президент Ильхам Алиев сказал, что значительная их часть связана с энергетической сферой, подчеркнул, что шаги, направленные на энергетическую безопасность Европы, еще больше укрепляют азербайджано-итальянское сотрудничество.

Напомнив также, что Италия является первым торговым партнером нашей страны, глава государства сказал, что основную часть товарооборота составляет экспорт нефти и газа из Азербайджана. В этом контексте он отметил необходимость принятия дополнительных мер по расширению структуры двустороннего сотрудничества.

Информируя о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и мирной повестке дня, президент Ильхам Алиев довел до внимания, что сразу после Второй Карабахской войны наша страна выступила с предложениями о подписании мирного договора с Арменией.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что визит Эдмондо Чириелли в нашу страну будет продуктивным.

Подчеркнув, что азербайджано-итальянские отношения имеют тысячелетнюю историю, Эдмондо Чириелли сказал, что корни наших связей уходят даже в античный период. Отметив, что Азербайджан является очень важной страной для Италии, гость указал на стратегическое значение нашей страны с точки зрения стабильности на Южном Кавказе, подчеркнул, что Азербайджан проводит независимую и суверенную политику в регионе. Заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии заявил, что, наряду с политическими связями, особое значение имеет также сотрудничество в экономической сфере.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives Deputy Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Italy
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev İtaliyanın xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq nazirinin müavinini qəbul edib

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