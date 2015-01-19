Президент Азербайджана принял замминистра иностранных дел Японии

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 января принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Японии Минору Киучи.

Как сообщает Report, на встрече глава государства выразил удовлетворение развитием двусторонних связей.

Ильхам Алиев отметил высокий уровень двусторонних политических отношений, подчеркнув, что эти отношения положительно скажутся на расширении сотрудничества и в других областях.

Касаясь важности реализуемых японскими компаниями проектов, президент отметил, что создание сельскохозяйственных, нефтехимических комплексов и технопарков, способствуют также сотрудничеству в областях высоких технологий, информтехнологий и т.д.

В свою очередь Минору Куичи заявил о заинтересованности Японии в сотрудничестве с Азербайджаном в различных сферах.