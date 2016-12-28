Президент Азербайджана принял уполномоченного по правам человека в России

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяну Москалькову.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяну Москалькову.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
News DepartmentАвтор новости
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