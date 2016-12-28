Президент Азербайджана принял уполномоченного по правам человека в России

28 декабря, 2016 15:26

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяну Москалькову. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.