Президент Азербайджана принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО в Брюсселе

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 23 ноября принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО в Брюсселе.
Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 23 ноября принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО в Брюсселе.
Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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