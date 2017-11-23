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    Президент Азербайджана принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО в Брюсселе

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 23 ноября принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО в Брюсселе.

    Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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