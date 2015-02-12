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    ​Президент Азербайджана принял спецпредставителя Госдепартамента США

    На встрече была выражена удовлетворенность развитием отношений между Азербайджаном и США

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ 12 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с координатором и спецпредставителем по международным энергетическим вопросам Госдепартамента США Амосом Хокстейном.

    Как сообщает Report, на встрече была выражена удовлетворенность развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и США, проведен обмен мнениями о расширении сотрудничества, а также отмечено о наличии потенциала для осуществления энергетических, транспортных и других проектов. 

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