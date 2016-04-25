Президент Азербайджана принял председателя Национального собрания Беларуси

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ 25 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Национального собрания Республики Беларусь Михаила Мясниковича.

Как сообщает Report, председатель Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович передал главе государства приветствия и наилучшие пожелания президента Александра Лукашенко.

Подчеркнув, что приезжал в Азербайджан четыре года назад, Михаил Мясникович отметил, что стал свидетелем очень больших перемен, которые произошли в нашей столице за прошедший период. Он поздравил президента Ильхама Алиева с достигнутыми Азербайджаном успехами, большими достижениями в различных областях, в том числе в экономической сфере. Михаил Мясникович подчеркнул важность проведения в Азербайджане различных представительных мероприятий международного масштаба, в том числе VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН.

Глава государства сказал, что несколько раз совершал официальные визиты в Республику Беларусь и каждый раз становился свидетелем развития, прогресса, порядка и искренности в стране. Подчеркнув, что в последнее время в мире и Европе придается большое значение роли и успешному развитию Беларуси, президент Ильхам Алиев передал поздравления по случаю всех этих достижений и отметил, что наши страны рады успехам друг друга. Отметив значение того, что Беларусь представлена на VII Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН на столь высоком уровне, глава государства расценил это как показатель значения, которое Беларусь придает Форуму, и уважения к Азербайджану.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие двусторонних связей с дружественной и партнерской страной Беларусью в политической, экономической и других сферах, отмечалось, что межпарламентское сотрудничество внесет вклад в развитие отношений двух стран.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, просил передать его приветствия главе Белорусского государства.