​Президент Азербайджана принял помощника президента России

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ 9 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял помощника президента России, вице-президента Олимпийского комитета РФ Игоря Левитина.

Как сообщает Report, Игорь Левитин вручил президенту страны альбом, посвященный Сочинским зимним олимпийским играм.

Отметив серьезную подготовку российских спортсменов к предстоящим I Европейским играм, И.Левитин сказал, что на мероприятии Россия будет представлена около 300 спортсменами. Он выразил уверенность в том, что I Европейские игры пройдут на высоком уровне, и пожелал нашей стране успехов.

Глава государства поздравил Россию с достижениями на Сочинских зимних олимпийских играх и сказал, что несмотря на истечение короткого времени со дня принятия решения о проведении I Европейских игр в Баку, в этом направлении проделана большая работа. Президент Ильхам Алиев добавил, что Азербайджан делает все возможное для организации игр на высоком уровне.

Глава государства отметил, что I Европейские игры представляют важное значение не только для нашей страны, они важны с точки зрения расширения международного сотрудничества в области спорта.

На встрече также было отмечено об успешном развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией во всех областях и выражена уверенность в дальнейшем расширении связей.