​Президент Азербайджана принял министра энергетики Алжира и члена Сената Франции

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ 11 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра энергетики, специального посланника президента Алжирской Народной Демократической Республики Йосефа Юсфи. Как сообщает Report, Йосеф Юсфи передал главе государства послание президента Алжирской Народной Демократической Республики Абдельазиза Бутефлики.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних связей между нашими странами, проведен обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества в области энергетики.

Сегодня президент Ильхам Алиев принял также делегацию французского региона Эльзас во главе с членом Сената Франции, бывшим министром Жан-Мари Бокелем.

С удовлетворением отметив, что двусторонние связи между Азербайджаном и Францией в различных направлениях, в том числе и в области межпарламентского сотрудничества, находятся на высоком уровне, президент Ильхам Алиев подчеркнул значение проводимых им регулярных встреч с президентом Франции Франсуа Олландом в укреплении наших отношений. Глава государства выразил надежду на то, что визит французской делегации в Азербайджан предоставит хорошие возможности с точки зрения более близкого знакомства с нашей страной и проведения обмена мнениями по вопросам, связанным с перспективами двусторонних связей.

Член Сената Франции, бывший министр Жан-Мари Бокель с удовлетворением вспомнил о работе президента Ильхама Алиева в Парламентской Ассамблее Совета Европы в период его руководства азербайджанской делегацией в данной структуре, а также о своем визите в Азербайджан два года назад в составе французской делегации.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся расширения азербайджано-французских двусторонних отношений в различных направлениях, в том числе в области межпарламентского и международного сотрудничества, а также связей между регионами наших стран.