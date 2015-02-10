​Президент Азербайджана принял министра обороны Кыргызстана

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ 10 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра обороны Кыргызской Республики Абибиллу Кудайбердиева. Как сообщает Report, министр обороны Абибилла Кудайбердиев передал главе государства приветствия президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева.

На встрече было подчеркнуто, что двусторонние отношения между нашими странами успешно развиваются в различных областях, отмечено, что имеются хорошие возможности для дальнейшего расширения связей, проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества наших стран в области обороны и оборонной промышленности, в том числе в сфере военного образования.

Глава государства Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента Алмазбека Атамбаева и просил передать его приветствия президенту Кыргызской Республики.