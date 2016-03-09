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    Президент Азербайджана принял Бориса Тадича и Эхуда Барака

    На встрече было подчеркнуто, что IV Глобальный Бакинский форум уже превратился в крупное международное мероприятие

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего президента Сербии Бориса Тадича.

    Как сообщает Report, на встрече с удовлетворением было отмечено, что Международный центр Низами Гянджеви за короткое время выполнил большую работу, и эта структура превратилась в важную международную организацию, подчеркнуто значение вопросов, которые будут обсуждаться на организуемом Центром Глобальном Бакинском форуме, с точки зрения расширения международного сотрудничества, отмечено значение Форума в пропаганде нашей страны.

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял также бывшего премьер-министра государства Израиль Эхуда Барака.

    На встрече было подчеркнуто, что IV Глобальный Бакинский форум уже превратился в крупное международное мероприятие. Отмечалось, что в повестку дня Форума включены многие важные вопросы. Подчеркивалось, что Бакинский форум создает хорошие возможности для обсуждения происходящих в мире процессов.

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