Президент Азербайджана выступил на 13-м саммите ОЭС в Исламабаде - ОБНОВЛЕНО

***09:08

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ 1 марта в столице Пакистана Исламабаде начал работу 13-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Report, на саммите принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Вначале было сделано официальное фото.

Саммит начался с чтения аята из Корана.

XIII Саммит Организации экономического сотрудничества открыл Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства выразил признательность премьер-министру Исламской Республики Пакистан Мохаммаду Навазу Шарифу за высокое гостеприимство и безупречную организацию XIII Саммита Организации экономического сотрудничества. Отметив, что наша республика в 2006-м и 2012-м годах принимала два Саммита Организации исламского сотрудничества, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан, имеющий хорошие отношения со всеми странами-членами данной организации, усилил экономические связи со своими партнерами как на двустороннем, так и на многостороннем уровне. Глава государства отметил, что Азербайджан считает Организацию экономического сотрудничества важной международной организацией, наша страна, как председатель ОЭС с 2012 года, приложила все усилия, чтобы укрепить эту структуру, активизировать ее участие в мировом экономическом сотрудничестве и пропагандировать всестороннее партнерство между странами-членами.

Затем Президент Ильхам Алиев объявил, что премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мохаммад Наваз Шариф избран председателем XIII Саммита Организации экономического сотрудничества, пожелал ему успехов в деятельности.

Премьер-министр Пакистана Мохаммад Наваз Шариф, высоко оценив работу, проделанную за период, минувший с XII Саммита Организации экономического сотрудничества, выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву. Он подчеркнул, что Пакистан в период председательства в этой структуре приложит все усилия для дальнейшего укрепления сотрудничества между странами-членами.

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Халил Ибрагим Акча также выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за его плодотворную деятельность в период председательства Азербайджана в этой структуре, выступил с отчетом о работе, проделанной за минувший период.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Пакистаном основаны на взаимодоверии и взаимной поддержке. Как наглядный пример этого, глава государства от имени азербайджанского народа еще раз поблагодарил Пакистан за то, что эта страна не установила дипломатических отношений с Арменией, оккупировавшей 20 процентов территории Азербайджана. Подробно проинформировав на основе конкретных фактов о тяжелых последствиях армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта для нашей страны, игнорировании агрессорской Арменией международного права, Президент Ильхам Алиев сказал, что Пакистан является одним из 10 государств, официально признавших Ходжалинский геноцид. Отметив, что Азербайджан придает особое значение солидарности среди мусульманских стран, глава государства сообщил, что 2017 год в нашей республике объявлен «Годом исламской солидарности», пожелал успехов членам Организации экономического сотрудничества.

Другие выступавшие на Саммите подчеркнули важность дальнейшей активизации странами-членами Организации экономического сотрудничества усилий для решения стоящих перед ними вопросов, укрепления экономических связей, увеличения взаимного инвестирования и рассмотрения эффективных предложений, пожелали Пакистану успехов в период председательства в этой организации.