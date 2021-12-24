Президент Азербайджана примет участие в неформальном саммите СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Кремля, 28 декабря в Санкт-Петербурге по инициативе президента России Владимира Путина состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств – участников Содружества Независимых Государств.

Сообщается, что в мероприятии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.