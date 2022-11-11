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Президент Азербайджана пригласил глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур

Президент Азербайджана пригласил глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур 10:09
Внешняя политика
11 ноября 2022 г. 10:30
Президент Азербайджана пригласил глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур

Азербайджан проводит широкомасштабные созидательные работы на освобожденных от оккупации территориях. Для возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края осуществляется программа "Великое возвращение".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 11 ноября во время выступления на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде.

"Азербайджан проводит широкомасштабные созидательные работы на освобожденных от оккупации территориях. В этом процессе во многих инфраструктурных проектах турецкие компании активно задействованы как подрядчики", - заявил президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган трижды побывал на деоккупированных территориях, в Шуше, Физули, Зангилане и Джебраиле: "Я приглашаю глав других тюркских государств Карабах и Восточный Зангезур. Пользуясь случаем, выражаю признательность президенту Узбекистана Шевкету Мирзиёеву и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за школу, которая будет построена в Физулинском районе Узбекистаном, и творческий центр, который будет построен Казахстаном. Это проявление братства, имеющегося между народами Азербайджана и Узбекистана, Азербайджана и Казахстана".

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Версия на английском языке Azerbaijani President invites leaders of Turkic states to Karabakh and East Zangazur
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti türk dövlətlərinin başçılarını Qarabağa və Şərqi Zəngəzura dəvət edib

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