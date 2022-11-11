Президент Азербайджана пригласил глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур

10:09

Азербайджан проводит широкомасштабные созидательные работы на освобожденных от оккупации территориях. Для возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края осуществляется программа "Великое возвращение".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 11 ноября во время выступления на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде.

"Азербайджан проводит широкомасштабные созидательные работы на освобожденных от оккупации территориях. В этом процессе во многих инфраструктурных проектах турецкие компании активно задействованы как подрядчики", - заявил президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган трижды побывал на деоккупированных территориях, в Шуше, Физули, Зангилане и Джебраиле: "Я приглашаю глав других тюркских государств Карабах и Восточный Зангезур. Пользуясь случаем, выражаю признательность президенту Узбекистана Шевкету Мирзиёеву и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за школу, которая будет построена в Физулинском районе Узбекистаном, и творческий центр, который будет построен Казахстаном. Это проявление братства, имеющегося между народами Азербайджана и Узбекистана, Азербайджана и Казахстана".