Глава академии: Тюрки сыграли исключительную роль между Восточной и Западной цивилизациями

Тюркский фактор, тюркские народы сыграли исключительную роль между Восточной и Западной цивилизациями.

Тюркский фактор, тюркские народы сыграли исключительную роль между Восточной и Западной цивилизациями.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Международной Тюркской академии, профессор Шахин Мустафаев на 8-й панельной сессии второго дня VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку на тему "Объединяя горизонты: Современные тенденции и глобальное влияние программы Шелкового пути".

"Мы должны определить роль тюркского мира и Азербайджана на Шелковом пути. История включает в себя глобальные проекты, в реализации которых тюркские народы также сыграли свою роль. Шелковый путь является одним из них. Путь к Евразии был открыт через Шелковый путь. Распространение тюркского языка и культуры до Евразии также происходило за счет Шелкового пути. Азербайджан исторически расположен на его главном участке. Данный путь оказывал влияние на политические, экономические, культурные отношения и способствовал тому, что Азербайджан стал знаковым местом", - отметил он.

Специалист Программы ЮНЕСКО по Шелковому пути Мехрдад Шахабанг рассказал о географическом масштабе Шелкового пути: "Шелковый путь пролегал вплоть до Анатолии. Он сыграл огромную роль в межнациональной коммуникации и в целом в технологическом прогрессе".

Шахабанг добавил, что этот маршрут также способствовал интеграции многих культур: "Например, чай использовался в качестве лекарства в Восточной Азии, но по мере того, как он перемещался по Шелковому пути в разные регионы, его начали использовать как традиционный напиток при приеме гостей, чтобы продемонстрировать свое гостеприимство".