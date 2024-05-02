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Михалко: Сожалеем, что в Азербайджане от мин продолжают гибнуть и получать увечья люди

Михалко: Сожалеем, что в Азербайджане от мин продолжают гибнуть и получать увечья люди Европейский союз продолжит оказывать поддержку Азербайджану в вопросах разминирования деоккупированных территорий.
Внешняя политика
2 мая 2024 г. 13:35
Михалко: Сожалеем, что в Азербайджане от мин продолжают гибнуть и получать увечья люди

Европейский союз сожалеет, что все еще поступают сообщения о новых жертвах мин в Азербайджане.

Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

Михалко подчеркнул, что ЕС осознает важность данного вопроса для Азербайджана, поэтому продолжит свою поддержку стране по трем основным направлениям.

"Мы очень опечалены новостями о новых жертвах наземных мин. Хотим продолжить нашу поддержку во всех трех областях противоминной деятельности – это разминирование, информирование о минной опасности, что особенно важно сейчас, когда люди начали возвращаться, а также в области поддержки жертв мин", - сказал он.

Посол также заявил, что Европейский союз является крупнейшим партнером Азербайджана в этом вопросе и продолжит оказывать поддержку стране в вопросах разминирования деоккупированных территорий.

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Версия на азербайджанском языке Peter Mixalko: Təəssüf edirik ki, Azərbaycanda hələ də insanlar minalar nəticəsində ölür və xəsarət alırlar

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