Михалко: Сожалеем, что в Азербайджане от мин продолжают гибнуть и получать увечья люди

Европейский союз продолжит оказывать поддержку Азербайджану в вопросах разминирования деоккупированных территорий.

Европейский союз сожалеет, что все еще поступают сообщения о новых жертвах мин в Азербайджане.

Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

Михалко подчеркнул, что ЕС осознает важность данного вопроса для Азербайджана, поэтому продолжит свою поддержку стране по трем основным направлениям.

"Мы очень опечалены новостями о новых жертвах наземных мин. Хотим продолжить нашу поддержку во всех трех областях противоминной деятельности – это разминирование, информирование о минной опасности, что особенно важно сейчас, когда люди начали возвращаться, а также в области поддержки жертв мин", - сказал он.

Посол также заявил, что Европейский союз является крупнейшим партнером Азербайджана в этом вопросе и продолжит оказывать поддержку стране в вопросах разминирования деоккупированных территорий.