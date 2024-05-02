О нас

Представитель Бангладеш: В ЮНЕСКО создана сеть креативных городов, и Баку – один из них

Представитель Бангладеш: В ЮНЕСКО создана сеть креативных городов, и Баку – один из них В 2004 году в ЮНЕСКО была создана сеть креативных городов, одним из которых является Баку.
Внешняя политика
2 мая 2024 г. 10:57
Представитель Бангладеш: В ЮНЕСКО создана сеть креативных городов, и Баку – один из них

В 2004 году в ЮНЕСКО была создана сеть креативных городов, одним из которых является Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Бангладеш при ЮНЕСКО, посол Хондкер Мохаммад Талха на панельной сессии "Важность культурных и креативных индустрий в обеспечении современных тенденций развития и экономического разнообразия" в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

По его словам, креативная экономика играет важную роль в обществе.

"Креативная индустрия сегодня стала мировым трендом, и ЮНЕСКО уделяет этому особое внимание. Необходимо защищать креативных мастеров и креативные города. В законодательстве нет системы защиты для этого, но считаю, что ее необходимо создать. Данный форум очень важен для обсуждения этих вопросов, и подобные мероприятия объединяют культуры и имеют потенциал по построению мира", - отметил постпред Бангладеш.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Representative of Bangladesh: Baku among cities of Creative Cities Network established by UNESCO
Версия на азербайджанском языке Banqladeş nümayəndəsi: UNESCO-da yaradıcı şəhər şəbəkəsi qurulub, həmin şəhərlərdən biri də Bakıdır

Другие новости из категории

На форуме межкультурного диалога в Баку обсуждены современные тенденции Шелкового пути
ФотоНа форуме межкультурного диалога в Баку обсуждены современные тенденции Шелкового пути
2 мая 2024 г. 10:43
Президент Фонда Стирлинга: Мир переживает очень трудные времена
Президент Фонда Стирлинга: Мир переживает очень трудные времена
2 мая 2024 г. 10:24
Украина пригласила Азербайджан​​​​​​​ принять участие в саммите мира
Украина пригласила Азербайджан​​​​​​​ принять участие в саммите мира
2 мая 2024 г. 05:17
Азербайджан и Австралия провели политические консультации 
ФотоАзербайджан и Австралия провели политические консультации 
2 мая 2024 г. 01:23
Пашинян: Процесс делимитации с Азербайджаном должен быть проведен как можно быстрее
Пашинян: Процесс делимитации с Азербайджаном должен быть проведен как можно быстрее
2 мая 2024 г. 00:28
Обсуждено двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Италией
ФотоОбсуждено двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Италией
1 мая 2024 г. 23:54
Президент Узбекистана выступил за дальнейшее развитие полномасштабного сотрудничества с Азербайджаном
ФотоПрезидент Узбекистана выступил за дальнейшее развитие полномасштабного сотрудничества с Азербайджаном
1 мая 2024 г. 22:36
Посол Украины: Сегодняшние встречи делегации Верховной Рады в Баку были продуктивными
ФотоПосол Украины: Сегодняшние встречи делегации Верховной Рады в Баку были продуктивными
1 мая 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламента Ирака
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял председателя парламента Ирака
1 мая 2024 г. 20:49
Ильхам Алиев принял помощника генерального секретаря ООН
Ильхам Алиев принял помощника генерального секретаря ООН
1 мая 2024 г. 20:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi