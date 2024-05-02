Представитель Бангладеш: В ЮНЕСКО создана сеть креативных городов, и Баку – один из них

В 2004 году в ЮНЕСКО была создана сеть креативных городов, одним из которых является Баку.

В 2004 году в ЮНЕСКО была создана сеть креативных городов, одним из которых является Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Бангладеш при ЮНЕСКО, посол Хондкер Мохаммад Талха на панельной сессии "Важность культурных и креативных индустрий в обеспечении современных тенденций развития и экономического разнообразия" в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

По его словам, креативная экономика играет важную роль в обществе.

"Креативная индустрия сегодня стала мировым трендом, и ЮНЕСКО уделяет этому особое внимание. Необходимо защищать креативных мастеров и креативные города. В законодательстве нет системы защиты для этого, но считаю, что ее необходимо создать. Данный форум очень важен для обсуждения этих вопросов, и подобные мероприятия объединяют культуры и имеют потенциал по построению мира", - отметил постпред Бангладеш.