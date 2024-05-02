Раван Гасанов: Азербайджан создал большую площадку для обсуждения мультикультурализма

Азербайджан создал большую площадку для обсуждения темы мультикультурализма и внес весомый вклад в этот вопрос, выступив с инициативой проведения VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Азербайджан создал большую площадку для обсуждения темы мультикультурализма и внес весомый вклад в этот вопрос, выступив с инициативой проведения VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов заявил на панельной дискуссии "Защита разнообразия: вызовы в мультикультурном мире и содействие глобальному сотрудничеству" в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу.

"Развитие технологий приводит к формированию новых угроз наряду с позитивными обещаниями. Я уверен, что в ходе панельных дискуссий мы услышим полезные для всего человечества идеи и предложения", - сказал Гасанов.