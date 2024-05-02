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Раван Гасанов: Азербайджан создал большую площадку для обсуждения мультикультурализма

Раван Гасанов: Азербайджан создал большую площадку для обсуждения мультикультурализма Азербайджан создал большую площадку для обсуждения темы мультикультурализма и внес весомый вклад в этот вопрос, выступив с инициативой проведения VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.
Внешняя политика
2 мая 2024 г. 13:02
Раван Гасанов: Азербайджан создал большую площадку для обсуждения мультикультурализма

Азербайджан создал большую площадку для обсуждения темы мультикультурализма и внес весомый вклад в этот вопрос, выступив с инициативой проведения VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов заявил на панельной дискуссии "Защита разнообразия: вызовы в мультикультурном мире и содействие глобальному сотрудничеству" в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу.

"Развитие технологий приводит к формированию новых угроз наряду с позитивными обещаниями. Я уверен, что в ходе панельных дискуссий мы услышим полезные для всего человечества идеи и предложения", - сказал Гасанов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÜmumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda multikultural dünya barədə çağırışlar edilib

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