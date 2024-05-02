Посол ЕС поприветствовал прогресс в делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

Европейский союз высоко ценит, что мирный процесс между Азербайджаном и Арменией продолжается, а также рад видеть прогресс в делимитации границы между странами.

Европейский союз высоко ценит, что мирный процесс между Азербайджаном и Арменией продолжается, а также рад видеть прогресс в делимитации границы между странами.

Как сообщает Report, об этом посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко сказал на встрече с журналистами по случаю Всемирного дня свободы печати.

Посол напомнил, что Европейский союз был вовлечен в поддержку мирного процесса и переговоров между Баку и Ереваном.

"Мы видим, что переговоры по мирному соглашению продолжаются, а также идет процесс делимитации границы", - сказал Михалко, добавив, что Европейский союз готов продолжать оказывать поддержку мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщалось ранее, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии Республики Армения по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, экспертные группы двух стран на границе Азербайджанской Республики и Республики Армения начали процесс уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

По состоянию на 29 апреля 2024 года выполнено больше половины намеченных работ, установлено 35 пограничных столбов. Работа экспертных групп двух государств продолжается.