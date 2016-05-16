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    ​Президент Азербайджана прибыл в Вену

    Ильхам Алиев встретится с армянским коллегой

    Баку. 16 Май. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Вену, где пройдут переговоры по Нагорному Карабаху, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Ильхам Алиев в Австрии встретится с армянским коллегой Сеpжем Саpгсяном.

    Ранее в Вену прибыл также президент Армении Серж Саргсян.

    В понедельник вечером в Вене состоятся переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию под председательством минской группы ОБСЕ с участием глав МИД России, США и Франции.

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