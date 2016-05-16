​Президент Азербайджана прибыл в Вену

Баку. 16 Май. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Вену, где пройдут переговоры по Нагорному Карабаху, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Ильхам Алиев в Австрии встретится с армянским коллегой Сеpжем Саpгсяном.
Ранее в Вену прибыл также президент Армении Серж Саргсян.
В понедельник вечером в Вене состоятся переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию под председательством минской группы ОБСЕ с участием глав МИД России, США и Франции.
News DepartmentАвтор новости
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