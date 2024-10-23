Президент Азербайджана прибыл с визитом в Казань для участия в "БРИКС плюс"

Президент Азербайджана прибыл с визитом в Казань для участия в "БРИКС плюс"

Президент Азербайджана прибыл с визитом в Казань для участия в саммите БРИКС

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казань для участия в заседании в формате "БРИКС плюс/аутрич" в рамках XVI саммита БРИКС. Как сообщает Report, визит организован по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина. Самолет главы азербайджанского государства при посадке в Международном аэропорту Казани сопровождали военные вертолеты. В аэропорту в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул. Ильхама Алиева встретил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке President of Azerbaijan Ilham Aliyev arrives in Russia for visit