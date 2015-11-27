​Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Беларусь

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Беларусь.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

Программой визита, который продлится по 28 ноября, запланированы переговоры главы белорусского государства Александра Лукашенко и главы азербайджанского государства в узком и расширенном составах, а также подписание международных документов. Ожидается, что Ильхам Алиев возложит венок к монументу Победы в Минске, посетит Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.