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    ​Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Беларусь

    Ожидается подписание международных документов

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Беларусь.

    Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

    Программой визита, который продлится по 28 ноября, запланированы переговоры главы белорусского государства Александра Лукашенко и главы азербайджанского государства в узком и расширенном составах, а также подписание международных документов. Ожидается, что Ильхам Алиев возложит венок к монументу Победы в Минске, посетит Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

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