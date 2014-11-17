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    Президент Азербайджана поздравил президента Латвии и султана Омана

    Ильхам Алиев пожелал благополучия и процветания народам двух стран

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил поздравительное письмо Президенту Латвии Андрису Берзиньшу. В письме говорится: "Уважаемый господин Президент, Дорогой Друг. От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с Национальным днем Вашей страны.

    Нынешний уровень азербайджано-латвийских отношений вызывает удовлетворение. Соединяющие наши страны традиционные дружественные связи открыли широкие возможности для плодотворного сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.
    Верю, что мы и впредь будем продолжать наши усилия по дальнейшему укреплению и расширению отношений дружбы и сотрудничества.
    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, дружественному народу Латвии – постоянного благополучия и процветания.
    Также Президент Ильхам Алиев отправил поздравительное письмо Султану Омана Кабусу бен Саиду. В письме говорится: "Ваше величество, От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем Вашего рождения. В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, дружественному народу Омана – постоянного мира и процветания".

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