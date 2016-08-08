​Президент Азербайджана поздравил сингапурского коллегу

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Сингапур Тони Тан Кенг Яму.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Сингапур.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Сингапура – вечного мира и благополучия".