​Президент Азербайджана поздравил сингапурского коллегу

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Сингапур Тони Тан Кенг Яму.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Сингапур.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Сингапура – вечного мира и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
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