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    ​Президент Азербайджана поздравил сингапурского коллегу

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Сингапура – вечного мира и благополучия

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Сингапур Тони Тан Кенг Яму.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Сингапур.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Сингапура – вечного мира и благополучия".

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