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    Президент Азербайджана поздравил президента Монголии

    Уверен, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Монголии Цахиагийну Элбэгдоржу.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Монголии.

    Уверен, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Монголией и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Монголии – мира и прогресса".

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