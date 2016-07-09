Президент Азербайджана поздравил президента Монголии

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Монголии Цахиагийну Элбэгдоржу.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Монголии.

Уверен, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Монголией и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Монголии – мира и прогресса".