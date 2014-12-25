​Президент Азербайджана поздравил премьер-министра Японии и тунисского коллегу

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Японии Синдзо Абэ.

По сообщению Report, в письме говорится:

"Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост премьер-министра Японии. Нынешний уровень азербайджано-японских отношений вызывает удовлетворение. Надеюсь, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего укрепления дружественных связей между нашими народами, успешного продолжения нашего взаимовыгодного сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в деятельности на благо народа Японии".

Президент Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо президенту Тунисской Республики Бежи Каиду ас-Себси, в котором отмечается:

"Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Тунисской Республики. Надеюсь, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Тунисом будут и впредь развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов. Передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Туниса".