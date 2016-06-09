Президент Азербайджана поздравил португальского коллегу

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Португальской Республики Марселу Ребелу ди Созе.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня Португалии.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Португалии – постоянного благополучия и процветания".
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook