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    Президент Азербайджана поздравил португальского коллегу

    Желаю дружественному народу Португалии постоянного благополучия и процветания

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Португальской Республики Марселу Ребелу ди Созе.

    Как сообщает Report, в письме говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня Португалии.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Португалии – постоянного благополучия и процветания".

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