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    Президент Азербайджана поздравил Мухаммада ибн Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда с избранием на пост наследного принца Королевства Саудовская Аравия

    С приятными впечатлениями вспоминаю нашу встречу с Вами, проведенный обмен мнениями

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил наследного принца Королевства Саудовская Аравия, заместителя премьер-министра, министра обороны Мухаммада ибн Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда.

    Как сообщает Report, в тесте поздравительного письма говорится:

    "Ваше высочество,

    Мой дорогой Брат,

    Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост наследного принца Королевства Саудовская Аравия.

    Азербайджан и Саудовскую Аравию объединяют отношения дружбы и сотрудничества, источником которых являются общие духовные ценности наших народов. Уверен, что связи, построенные на столь прочной основе, и впредь будут успешно развиваться и расширяться.

    С приятными впечатлениями вспоминаю нашу встречу с Вами, проведенный обмен мнениями.

    Пользуясь случаем, передаю Вам самые сердечные поздравления по случаю священного праздника Рамазан, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной работе".

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