Президент Азербайджана поздравил Мухаммада ибн Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда с избранием на пост наследного принца Королевства Саудовская Аравия

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил наследного принца Королевства Саудовская Аравия, заместителя премьер-министра, министра обороны Мухаммада ибн Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда.

Как сообщает Report, в тесте поздравительного письма говорится:

"Ваше высочество,

Мой дорогой Брат,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост наследного принца Королевства Саудовская Аравия.

Азербайджан и Саудовскую Аравию объединяют отношения дружбы и сотрудничества, источником которых являются общие духовные ценности наших народов. Уверен, что связи, построенные на столь прочной основе, и впредь будут успешно развиваться и расширяться.

С приятными впечатлениями вспоминаю нашу встречу с Вами, проведенный обмен мнениями.

Пользуясь случаем, передаю Вам самые сердечные поздравления по случаю священного праздника Рамазан, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной работе".