Президент Азербайджана поздравил Мухаммада ибн Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда с избранием на пост наследного принца Королевства Саудовская Аравия

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил наследного принца Королевства Саудовская Аравия, заместителя премьер-министра, министра обороны Мухаммада ибн Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда.
Как сообщает Report, в тесте поздравительного письма говорится:
"Ваше высочество,
Мой дорогой Брат,
Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост наследного принца Королевства Саудовская Аравия.
Азербайджан и Саудовскую Аравию объединяют отношения дружбы и сотрудничества, источником которых являются общие духовные ценности наших народов. Уверен, что связи, построенные на столь прочной основе, и впредь будут успешно развиваться и расширяться.
С приятными впечатлениями вспоминаю нашу встречу с Вами, проведенный обмен мнениями.
Пользуясь случаем, передаю Вам самые сердечные поздравления по случаю священного праздника Рамазан, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной работе".
News DepartmentАвтор новости
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