Президент Азербайджана поздравил латвийского коллегу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Латвийской Республики Эдгарсу Ринкевичсу.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"Уважаемый господин президент,
От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю сердечные поздравления и наилучшие пожелания Вам и всему Вашему народу по случаю национального праздника Латвийской Республики – Дня независимости.
Азербайджано-латвийские отношения имеют добрые традиции. Исторические связи наших народов, нынешний высокий уровень межгосударственных отношений создают хорошие возможности для расширения плодотворного сотрудничества в различных областях.
Уверен, что в интересах наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления традиционно дружественных отношений между нашими странами, полноценного использования потенциала нашего сотрудничества.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а народу Латвии – постоянного мира, благополучия и процветания".