    Президент Азербайджана поздравил латвийского коллегу

    Внешняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 11:18
    Президент Азербайджана поздравил латвийского коллегу

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Латвийской Республики Эдгарсу Ринкевичсу.

    Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю сердечные поздравления и наилучшие пожелания Вам и всему Вашему народу по случаю национального праздника Латвийской Республики – Дня независимости.

    Азербайджано-латвийские отношения имеют добрые традиции. Исторические связи наших народов, нынешний высокий уровень межгосударственных отношений создают хорошие возможности для расширения плодотворного сотрудничества в различных областях.

    Уверен, что в интересах наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления традиционно дружественных отношений между нашими странами, полноценного использования потенциала нашего сотрудничества.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а народу Латвии – постоянного мира, благополучия и процветания".

    Лента новостей