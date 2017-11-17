Президент Азербайджана поздравил латвийского коллегу

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Латвийской Республики Раймондсу Вейонису.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Латвийской Республики - Днем независимости.

Верю, что развитие традиционных дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Латвией и впредь будет служить интересам наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Латвии – постоянного мира и благополучия".