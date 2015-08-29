Президент Азербайджана поздравил короля Малайзии

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо XIV Верховному главе Малайзии Его величеству Аль-Мутасиму Биллахи Мухиббуддину Туанку аль-Хаджу Абдул Халиму Муадзаму Шаху ибни аль-Мархуму Султану Бадлишаху.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.

Надеюсь, что азербайджано-малазийские отношения и впредь будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному малазийскому народу – постоянного мира и благополучия".