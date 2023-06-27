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Президент Азербайджана поздравил коллегу из Джибути

Президент Азербайджана поздравил коллегу из Джибути Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Джибути Исмаила Омара Гелле.
Внешняя политика
27 июня 2023 г. 12:14
Президент Азербайджана поздравил коллегу из Джибути

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Джибути Исмаила Омара Гелле.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Республики Джибути – Днем независимости.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-джибутийских межгосударственных отношений в русле дружбы в интересах наших народов, успешного продолжения нашего эффективного сотрудничества в многосторонних институтах, включая Движение неприсоединения и Организацию исламского сотрудничества.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Джибути – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti cibutili həmkarını təbrik edib

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