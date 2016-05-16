Президент Азербайджана поздравил короля Норвегии

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Норвегии Харальду V.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Норвегия – Днем Конституции.

В этот радостный день желаю Вам доброго здоровья и счастья, а дружественному народу Норвегии – постоянного процветания и благополучия".