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    Президент Азербайджана поздравил короля Норвегии

    Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Норвегия – Днем Конституции

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Норвегии Харальду V. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Норвегия – Днем Конституции.

    В этот радостный день желаю Вам доброго здоровья и счастья, а дружественному народу Норвегии – постоянного процветания и благополучия".

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