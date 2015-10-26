​Президент Азербайджана поздравил главу Туркменистана

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Гурбангулу Бердымухаммедову.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый Гурбангулы Мяликкулиевич,

Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Туркменистана – Днем независимости.

Нынешний уровень азербайджано-туркменистанских отношений вызывает удовлетворение. Верю, что соединяющие наши страны и народы традиционные дружественные связи, наше двустороннее сотрудничество и впредь будут развиваться и расширяться.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Туркменистана – спокойствия и благополучия".