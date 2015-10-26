​Президент Азербайджана поздравил главу Туркменистана

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Гурбангулу Бердымухаммедову.
Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:
"Уважаемый Гурбангулы Мяликкулиевич,
Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Туркменистана – Днем независимости.
Нынешний уровень азербайджано-туркменистанских отношений вызывает удовлетворение. Верю, что соединяющие наши страны и народы традиционные дружественные связи, наше двустороннее сотрудничество и впредь будут развиваться и расширяться.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Туркменистана – спокойствия и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
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