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    Президент Азербайджана поздравил главу Мальты

    Надеюсь, что мы и дальше будем продолжать наши совместные усилия на пути укрепления и развития наших отношений дружбы и сотрудничества

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Мальта госпоже Мари-Луиз Колейро Преке.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемая госпожа президент,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости.

    Надеюсь, что мы и дальше будем продолжать наши совместные усилия на пути укрепления и развития наших отношений дружбы и сотрудничества.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Мальты – постоянного благополучия и процветания".

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