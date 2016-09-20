Президент Азербайджана поздравил главу Мальты

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Мальта госпоже Мари-Луиз Колейро Преке.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемая госпожа президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости.

Надеюсь, что мы и дальше будем продолжать наши совместные усилия на пути укрепления и развития наших отношений дружбы и сотрудничества.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Мальты – постоянного благополучия и процветания".