Президент Азербайджана поздравил главу Мальты

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Мальта госпоже Мари-Луиз Колейро Преке.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемая госпожа президент,
От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости.
Надеюсь, что мы и дальше будем продолжать наши совместные усилия на пути укрепления и развития наших отношений дружбы и сотрудничества.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Мальты – постоянного благополучия и процветания".
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook