Президент Азербайджана поздравил главу Литвы

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Литовской Республики госпоже Дале Грибаускайте поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемая госпожа президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны.

Убежден, что отношения дружбы и партнерства между Азербайджаном и Литвой, наше плодотворное сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут успешно продолжаться в интересах двух народов.

Рад в этот знаменательный день передать Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному литовскому народу постоянного благополучия и процветания".