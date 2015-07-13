​Президент Азербайджана поздравил главу Франции

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Французской Республики поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь французский народ с национальным праздником страны.

Нынешний уровень азербайджано-французских отношений вызывает удовлетворение. Наши политические контакты высокого уровня, взаимовыгодное экономическое сотрудничество, устойчивые культурные и гуманитарные связи являются важными факторами, демонстрирующими дружбу двух стран и народов.

Убежден, что Ваш недавний визит в Азербайджан, проведенные переговоры и подписанное Письмо намерений об Азербайджано-французском университете придадут важный импульс развитию двусторонних отношений.

Для нас ценна заинтересованность Франции в утверждении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Мы возлагаем большие надежды на усилия Франции, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и лично Ваши, господин президент, усилия по прекращению оккупации наших земель, захваченных в результате агрессии Армении против Азербайджана, возвращению более миллиона наших соотечественников, оказавшихся в положении беженцев и вынужденных переселенцев, к родным очагам.

Передаю Вам самые добрые пожелания, желаю крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному французскому народу – постоянного мира и благополучия".