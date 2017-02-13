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    Президент Азербайджана поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера

    Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Федеративной Республики Германия

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин Штайнмайер,

    Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Федеративной Республики Германия.

    Мы придаем большое значение отношениям между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия. С чувством удовлетворения хотел бы отметить, что тесное сотрудничество между нашими странами в двустороннем и многостороннем порядке сегодня продолжает динамично развиваться.

    Надеюсь, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути постоянного укрепления наших дружеских связей, успешного продолжения взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Германии".

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