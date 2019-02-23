​Президент Азербайджана поздравил эстонского коллегу

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемая госпожа Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Эстонской Республики – Дня независимости.
В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Эстонии постоянного благополучия и процветания".
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