Президент Азербайджана поздравил эмира Катара

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру Государства Катар шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным Днем Государства Катар.

Убежден, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Катаром и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, братскому народу Катара – постоянного благополучия и процветания".