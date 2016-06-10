​Президент Азербайджана поздравил королеву Великобритании

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королеве Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше величество,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Днем Вашего рождения и 90-летним юбилеем.

Пройдя глубоко содержательный и славный жизненный путь, Вы посвятили всю свою жизнь и деятельность благополучию Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Ваш жизненный путь является примером большой любви к Родине и народу, преданности и достойного служения им.

Вам принадлежат исключительные заслуги в развитии отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Соединенным Королевством. Высокий уровень наших межгосударственных отношений, расширение с каждым днем связей во всех областях, плодотворное сотрудничество и партнерство в ряде крупномасштабных транснациональных экономических проектов вызывают сегодня особое удовлетворение.

Ваше величество,

В этот радостный момент, когда отмечается Ваш знаменательный юбилей, хочу особо подчеркнуть глубокое уважение и почтение к Вашей личности и Вашей семье. Всегда с самыми добрыми впечатлениями мы с Мехрибан ханум вспоминаем встречу с Вами во время моего официального визита в Вашу страну.

В этот знаменательный день еще раз передаю Вам самые искренние поздравления, желаю крепкого здоровья и счастья".