 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Президент Азербайджана поздравил болгарского коллегу

    Мы и дальше будем последовательно продолжать наши усилия на пути укрепления и развития азербайджано-болгарской дружбы и сотрудничества

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Болгария Росену Плевнелиеву.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Республики Болгария.

    Обладающие богатыми традициями азербайджано-болгарские связи сегодня находятся на пути динамичного и всестороннего развития. Наши расширяющиеся политические, экономические и культурные связи, плодотворное сотрудничество в различных сферах сопровождаются укреплением дружеских связей между нашими народами.

    Надеюсь, что мы и дальше будем последовательно продолжать наши усилия на пути укрепления и развития азербайджано-болгарской дружбы и сотрудничества.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Болгарии – постоянного мира и процветания".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi