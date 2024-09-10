Президент Азербайджана поздравил алжирского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджиду Теббуну.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджиду Теббуну.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Дорогой Брат,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Алжирской Народной Демократической Республики. Ваша убедительная победа на выборах является наглядным проявлением большой веры и доверия алжирского народа к Вам лично и проводимому Вами политическому курсу.

Мы придаем особое значение развитию азербайджано-алжирских отношений дружбы и сотрудничества. Сегодняшний уровень наших межгосударственных отношений вызывает удовлетворение.

Уверен, что в интересах наших народов мы будем и впредь успешно продолжать совместные усилия, направленные на углубление отношений между нашими странами, дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и постоянных успехов в Вашей высшей государственной деятельности на благо братского народа Алжира".