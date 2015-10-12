​Президент Азербайджана поздравил Александра Лукашенко по случаю избрания президентом Беларуси

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый Александр Григорьевич,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Республики Беларусь.

Ваша убедительная победа свидетельствует о поддержке народом дружественной Беларуси проводимого Вами курса, направленного на устойчивое социально-экономическое развитие и рост благосостояния населения, укрепление позиций страны в мировом сообществе.

Убежден, что и впредь наши совместные усилия будут способствовать развитию и расширению традиционно дружественных отношений, плодотворного сотрудничества и многопланового взаимодействия между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашей государственной деятельности".