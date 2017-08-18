Президент Азербайджана поздравил афганского коллегу по случаю национального праздника

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани по случаю национального праздника - Дня независимости страны.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Исламской Республики Афганистан – Днем независимости.

Верю, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Афганистаном и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Афганистана – мира и прогресса".