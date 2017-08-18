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    Президент Азербайджана поздравил афганского коллегу по случаю национального праздника

    Президент Ильхам Алиев пожелал Мохаммаду Ашрафу Гани крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Афганистана – мира и прогресса

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани по случаю национального праздника - Дня независимости страны.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Исламской Республики Афганистан – Днем независимости.

    Верю, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Афганистаном и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Афганистана – мира и прогресса".

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