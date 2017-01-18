Президент Азербайджана посетит Украину с официальным визитом

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Украину с официальным визитом в 2017 году и примет участие в шестом заседании Совета президентов Украины и Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства в среду.

Как отмечается в сообщении, президент Украины Петр Порошенко и И.Алиев встретились в Давосе (Швейцария) и, в частности, обсудили также подготовку к этому заседанию и заявили об успешной реализации договоренностей, достигнутых в рамках пятого заседания Совета президентов, проведенного в Баку в 2016 году.