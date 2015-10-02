​Президент Азербайджана вошел в список самых влиятельных мусульман мира

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев вошел в число самых влиятельных мусульман мира. Как сообщает Report, очередной список 500 самых влиятельных мусульман (The Muslim 500-2016) опубликован Королевским исламским центром стратегических исследований Аммана при поддержке Центра мусульманско-христианского взаимопонимания в Джорджтауне.

Наряду с этим, в рейтинг самых влиятельных мусульман из Азербайджана также вошли глава Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и исполнитель мугама (ханенде) Алим Гасымов.

Возглавляет список в этом году король Иордании Абдуллах II ибн аль-Хусейн, за ним идет имам Каирского Университета "Аль-Азхар" шейх Ахмад Мухаммад аль-Тайиб.

Третьим в списке стал король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз.

Между тем, в The Muslim 500 также значатся президент Турции Раджаб Таййип Эрдоган, премьер-министр Ахмет Давутоглу, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Список публикуется ежегодно с 2009 года.