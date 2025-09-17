Президент Азербайджана поблагодарил Дональда Трампа
- 17 сентября, 2025
- 11:15
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента США Дональда Трампа.
Как передает "Report", об этом глава государства написал в социальной сети "X".
Thank you, President Donald Trump, for your kind words on your TruthSocial account. I deeply appreciate your important role in advancing the peace process between Azerbaijan and Armenia and in hosting the historic Washington Summit. You are the architect of the eternal friendship… pic.twitter.com/X4AFvUmXMi— Ilham Aliyev (@presidentaz) September 17, 2025
