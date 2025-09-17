Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Президент Азербайджана поблагодарил Дональда Трампа

    • 17 сентября, 2025
    • 11:15
    Президент Азербайджана поблагодарил Дональда Трампа

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента США Дональда Трампа.

    Как передает "Report", об этом глава государства написал в социальной сети "X".      

    Azərbaycan Prezidenti Donald Trampa təşəkkür edib
    President of Azerbaijan thanks Donald Trump

