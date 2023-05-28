Президент Азербайджана первым поздравил Эрдогана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев первым поздравил президента Реджепа Тайипа Эрдогана в процессе вскрытия избирательных урн в рамках второго тура президентских выборов в Турции.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев первым поздравил президента Реджепа Тайипа Эрдогана в процессе вскрытия избирательных урн в рамках второго тура президентских выборов в Турции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкие СМИ.

Турецкая пресса освещала поздравление президента Ильхама Алиева под заголовком "Азербайджан первым поздравил Эрдоагана с победой".

Отмечалось, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и поздравил его с победой на президентских выборах.

Президент Ильхам Алиев расценил эту победу как доверие турецкого народа к политике, проводимой Реджепом Тайипом Эрдоганом, и выразил уверенность в том, что в предстоящие годы под лидерством Реджепа Тайипа Эрдогана всестороннее развитие Турции продолжится.