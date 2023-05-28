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Президент Азербайджана первым поздравил Эрдогана

Президент Азербайджана первым поздравил Эрдогана Президент Азербайджана Ильхам Алиев первым поздравил президента Реджепа Тайипа Эрдогана в процессе вскрытия избирательных урн в рамках второго тура президентских выборов в Турции.
Внешняя политика
28 мая 2023 г. 22:17
Президент Азербайджана первым поздравил Эрдогана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев первым поздравил президента Реджепа Тайипа Эрдогана в процессе вскрытия избирательных урн в рамках второго тура президентских выборов в Турции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкие СМИ.

Турецкая пресса освещала поздравление президента Ильхама Алиева под заголовком "Азербайджан первым поздравил Эрдоагана с победой".

Отмечалось, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и поздравил его с победой на президентских выборах.

Президент Ильхам Алиев расценил эту победу как доверие турецкого народа к политике, проводимой Реджепом Тайипом Эрдоганом, и выразил уверенность в том, что в предстоящие годы под лидерством Реджепа Тайипа Эрдогана всестороннее развитие Турции продолжится.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanı ilk təbrik edən Azərbaycan Prezidenti olub

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