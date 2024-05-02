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На форуме межкультурного диалога в Баку обсуждены современные тенденции Шелкового пути

На форуме межкультурного диалога в Баку обсуждены современные тенденции Шелкового пути Во второй день VI Всемирного форума межкультурного диалога проходит 8-я панельная сессия на тему "Объединяя горизонты: Современные тенденции и глобальное влияние программы "Шелковый путь".
Внешняя политика
2 мая 2024 г. 10:43
На форуме межкультурного диалога в Баку обсуждены современные тенденции Шелкового пути

Во второй день VI Всемирного форума межкультурного диалога проходит 8-я панельная сессия на тему "Объединяя горизонты: Современные тенденции и глобальное влияние программы "Шелковый путь".

Как сообщает Report, модератором панели является посол Азербайджана в Марокко, постоянный представитель Азербайджана при ИСЕСКО Назим Самедов.

Дипломат отметил, что Шелковый путь - это древний торговый путь, который обеспечивал связь между Западом и Востоком:

"Благодаря Шелковому пути появились дипломатические возможности для разрешения конфликтов. Он также оказал серьезное влияние на распределение ресурсов".

В обсуждениях также принял участие заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров.

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Версия на английском языке ФотоModern dynamics of Silk Road discussed at 6th World Forum on Intercultural Dialogue in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda İpək Yolunun müasir trendləri müzakirə edilib

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