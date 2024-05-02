На форуме межкультурного диалога в Баку обсуждены современные тенденции Шелкового пути

Во второй день VI Всемирного форума межкультурного диалога проходит 8-я панельная сессия на тему "Объединяя горизонты: Современные тенденции и глобальное влияние программы "Шелковый путь".
Как сообщает Report, модератором панели является посол Азербайджана в Марокко, постоянный представитель Азербайджана при ИСЕСКО Назим Самедов.
Дипломат отметил, что Шелковый путь - это древний торговый путь, который обеспечивал связь между Западом и Востоком:
"Благодаря Шелковому пути появились дипломатические возможности для разрешения конфликтов. Он также оказал серьезное влияние на распределение ресурсов".
В обсуждениях также принял участие заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров.